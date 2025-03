Il Comune rinuncia al Salva Milano: fine della legge che doveva sbloccare i cantieri e invece “alimentava la corruzione”

Milano – Il decreto legge “Salva Milano” che avrebbe dovuto sbloccare i cantieri della città sarebbe invece servito, secondo la Procura, a “tutelare” il sistema corruttivo in cui erano immersi tre dipendenti comunali che ora rischiano un processo alla Corte dei conti per corruzione, frode processuale, depistaggio e falso. Per questo il Comune ha deciso, alla luce degli “elementi” di “maggiore gravità, descritti negli atti di accusa”, di “non sostenere più la necessità di proseguire nell’iter di approvazione della proposta di legge”, attualmente in discussione in Senato. Inoltre, l’amministrazione di Giuseppe Sala sta considerando di costituirsi parte civile.

In una nota, il Comune ha tenuto a precisare che a partire dal 2020 “ha reso obbligatorio per dirigenti e funzionari responsabili dichiarare eventuali condizioni di incompatibilità. E questo vale anche per i membri di Commissione, compresa la Commissione comunale per il Paesaggio, sia alla nomina sia in sede di trattazione di ogni pratica”. Dichiarazioni che, ha sottolineato l’amministrazione “non risultano essere state rese da chi oggi indagato”.