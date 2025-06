Comune fra tagli e risparmi, conti risanati: la cura ha funzionato

Con il rendiconto 2024 e dopo 5 anni di lavoro impegnativo è arrivato il primo risultato positivo, con un avanzo di amministrazione. Quando l’attuale sindaca Silvana Cantoro della lista civica Casarile Insieme si è insediata il disavanzo era di oltre 1.500.000 euro. Risparmi e tagli hanno risanato le casse. "Siamo felici di informare i cittadini che, con il rendiconto 2024 e dopo 5 anni di lavoro impegnativo, abbiamo ottenuto il primo risultato positivo, con un avanzo di amministrazione. Questo è un grande passo verso una gestione finanziaria migliore e responsabile - spiega la sindaca - Il piano di risanamento del disavanzo di oltre 1.500.000 euro, emerso nel 2019, sta procedendo secondo programma e registra un notevole miglioramento nella riduzione del deficit.

Restano tuttavia ancora diverse sfide aperte, in particolare le entrate attuali non sono sufficienti a coprire tutte le spese correnti, soprattutto a causa dei mutui di circa 2.400.000 di euro stipulati molti anni fa". Le rate di questi mutui, che il Comune deve pagare annualmente, pesano sul bilancio e sottraggono risorse che l’Amministrazione vorrebbe essere usate per migliorare i servizi ai cittadini. "Ci stiamo pertanto impegnando per trovare soluzioni e per ridurre questo onere che erode la possibilità di ottimizzare i servizi e per assicurarci che le risorse vengano usate al meglio per la comunità". Casarile è un piccolo Comune che conta poco più di 4mila residenti. Un piccolo Comune con un debito forte che ha impedito a chi ha amministrato in questi ultimi anni di potenziare servizi. "Il merito è di tutta la squadra: assessori, consiglieri e dipendenti. Un grazie anche ai volontari che ci hanno dato una mano a realizzare interventi di manutenzione facendo risparmiare l’Amministrazione. Un lavoro meticoloso con sacrifici riducendo le spese all’osso. È stato necessario", ha aggiunto Silvana Cantoro. Massimiliano Saggese