Comune e Lions Club. Scatole di raccolta per cellulari inutilizzati Il Comune di Cinisello Balsamo e il Lions Club collaborano per il progetto "Ricicliamo smartphone" per promuovere il riciclo dei cellulari e raggiungere l'obiettivo di "impatto zero". L'iniziativa, patrocinata dal ministero dell'Ambiente, prevede la raccolta di telefoni usati in apposite scatole distribuite in luoghi strategici, gestite poi dal Lions Club Cinisello e conferite alla piattaforma ecologica Nord Milano Ambiente.