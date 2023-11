Comune e Gdf uniti per vigilare sui fondi Pnrr

Il Comune di Lainate e il comando provinciale della guardia di finanza di Milano hanno sottoscritto il protocollo di intesa a salvaguardia delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’accordo ha l’obiettivo di instaurare una collaborazione e operare sinergicamente per garantire l’uso lecito delle risorse destinate al Comune. Si tratta di quasi 4 milioni di euro per quattro importanti progetti di rigenerazione urbana: la realizzazione della nuova mensa scolastica per la scuola primaria di via Litta, la ristrutturazione del centro civico di Barbaiana, la ristrutturazione di Villa Toselli e la demolizione e conseguente riqualificazione ambientale dell’area di Cascina Panigadi. L’accordo è stato firmato dal sindaco lainatese, Andrea Tagliaferro, e dal comandante provinciale della guardia di finanza di Milano, generale Francesco Mazzotta. "Il controllo della corretta gestione delle risorse è uno dei principali compiti affidati alla guardia di finanza quale forza di polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica", afferma il generale. "Con la firma del protocollo intendiamo sottolineare e confermare l’impegno del Comune sui principi della trasparenza e della legalità. Il processo di digitalizzazione già avviato consentirà uno scambio di informazioni diretto con la guardia di finanza, di implementare e rafforzare il sistema dei controlli, rendendo più efficace ed efficiente il lavoro della nostra Amministrazione, ma anche di aprire la possibilità a percorsi di formazione qualificata, anche nell’ottica della diffusione della cultura della prevenzione".Ro.Ramp.