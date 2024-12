Via Gabbro, 21enne geolocalizza il suo pc e scopre un deposito di computer e telefonini rubati nel locale caldaie di un palazzo

Milano, 14 dicembre 2024 – Una sorta di deposito di computer, tablet, smartphone e tv: tutto rubato. È quanto ha scoperto la Polizia di Stato nel locale caldaie di un edificio in via Gabbro a Milano, a seguito della segnalazione di un 21enne italiano. E, per questo, ha indagato un senegalese di 62 anni.

Giovedì scorso, in mattinata, un ragazzo di 21 anni è stato derubato del suo portatile. Subito dopo il furto, ha provato a geolocalizzare il suo pc e lo ha rintracciato all’interno di uno stabile di via Gabbro. A quel punto, si è recato nel palazzo e, una volta all’interno, ha fatto squillare il computer. Immediatamente è stato avvicinato da un uomo, 62enne senegalese, incaricato delle pulizie del condominio, che gli ha riconsegnato il pc senza chiedere nulla in cambio.

Il giovane ha avvisato la polizia e ha raccontato l’episodio. Gli agenti del Commissariato Comasina sono intervenuti in via Gabbro e hanno scoperto che nel locale caldaie dello stabile, c’erano 207 PC portatili, 120 tablet, 73 smartphone, 2 grossi televisori, 4 monitor, svariati cavi di alimentazione, 30 auricolari, un modem, uno smartwatch oltre a diversi attrezzi edili e da giardinaggio come trapani, avvitatori, un flessibile e un soffiatore. Tutta la merce, provento di furto in istituti scolastici e aziende, è stata sequestrata. Il 62enne senegalese è stato indagato per ricettazione.