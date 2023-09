Comprensivo Orchideediario in dono agli alunni

Il diario scolastico? Al comprensivo Orchidee di Rozzano è la scuola a regalarlo a tutti gli alunni, senza costi per le famiglie. Oltre 700 gli studenti della primaria e della secondaria ai quali è stato donato il diario, comprensivo, all’interno, di disegni e progetti realizzati da bambini e ragazzi del plesso durante i precedenti anni scolastici. Così questo importante accessorio a supporto della didattica diventa anche, in un certo senso, un serbatoio di ricordi. Proprio l’istituto Orchidee ha ospitato, ieri mattina, il discorso di benvenuto del sindaco Gianni Ferretti agli alunni di prima elementare. Anche in altri Comuni del Sud Milano, attraverso messaggi benauguranti e saluti, sindaci e assessori hanno voluto far sentire la vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola e alle famiglie, in concomitanza del ritorno sui banchi.