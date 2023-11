Comparto 6 a Gorgonzola. Incontro Comune-residenti

Futura scuola e asilo nido, ciclabile in via Piacenza, sicurezza, parchi, parcheggi e manutenzioni, il problema della convivenza con l’eterno cantiere della città nella città: nuovo incontro fra l’amministrazione comunale e i residenti del Comparto 6, il comitato relaziona, il confronto prosegue. Tema sempre principe, affrontato anche nel corso dell’ultimo sopralluogo della Giunta, i futuri edifici scolastici. La scuola di via Sondrio arriverà, "sarà progettata - così i portavoce del comitato - partendo da un concetto di massima flessibilità. L’andamento demografico non la renderebbe necessaria, ma serve anche per dare nuovi spazi ai cittadini". Dalla scuola al nido. Anche in questo caso l’iter avanza, si attendono notizie su possibili bando di finanziamento: l’ipotesi quella di realizzare l’asilo in zona caserma dei carabinieri e ufficio entrate, ai margini del comparto. Dibattito aperto sulla nuova ciclabile in via Piacenza, il vialone d’ingresso al quartiere ancora assediato dai lavori: "Da tempo insistiamo perché ci sia una avanzamento dei lavori coerente con le effettive necessità dei nuovi residenti. Ciò significa creare le infrastrutture minime previste nella convenzione prima, e non dopo, la fine lavori, in modo che chi già vive nel C6 non si trovi in un cantiere aperto ad ogni angolo, e possa spostarsi in sicurezza". Da parte dell’Amministrazione la garanzia di adoperarsi per l’apertura rapida di un nuovo parcheggio "e sarà valutato il potenziamento del controllo sul quartiere con l’installazione di telecamere, in funzione sicurezza". Fra i nodi irrisolti il parco in via Piacenza e uno spazio per attività sportive all’aperto. Istanza ulteriore quella di valorizzare l’ingresso dall’alzaia Martesana.Monica Autunno