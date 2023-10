Commissione sulla Sicurezza a Sesto San Giovanni, la Voce dei Residenti

Una commissione sulla sicurezza in città, in particolare sul quadrante RondòTrento e Trieste, teatro negli ultimi mesi di violenze. Era già stata chiesta dall’opposizione e convocata prima degli abusi a un’anziana da parte di un egiziano, arrestato dai carabinieri grazie alle telecamere. Una commissione in cui anche i residenti hanno portato la loro voce e proposte. "Solo recentemente contiamo l’accoltellamento invia XX Settembre, l’ecuadoriano massacrato in piazza Montanelli, la rissa in via Marconi e l’anziana stuprata. Tutti in questo quartiere". Ruggero La Monaca è il portavoce del neonato Comitato Rondò Torretta. "A inizio agosto eravamo pochissimi e lentamente siamo cresciuti. Siamo madri, padri, commercianti, imprenditori che hanno visto un peggioramento del quartiere. Non ci sono solo le piazze, ma decine di località piene di problemi". Ad agosto il comitato ha iniziato a scrivere proposte, ha chiesto di essere ascoltato dall’assessore alla Sicurezza Luca Nisco "e speriamo di avere l’occasione di discutere attorno a un tavolo". È stata avviata una petizione. "Non c’era l’attenzione di oggi e, se è servita a mettere un faro, è un primo successo. Chiediamo di essere ascoltati nelle difficoltà quotidiane, nei bisogni concreti e reali. Da anni il quartiere vive un processo di degrado e ghettizzazione che produce un clima di insicurezza. Mancano servizi di mediazione culturale, non solo per stranieri. La comunità islamica potrebbe essere coinvolta per veicolare informazioni". Occorre mappare le criticità e dare ordine di priorità. "In senso collaborativo i comitati andrebbero coinvolti in modo permanente. Ad esempio con una consulta dei quartieri da convocare quando ci sono decisioni da prendere sui singoli territori. Pensiamo a una cabina di regia a cui partecipano anche assessori per interventi su più settori: inclusione sociale, mediazione culturale, un nuovo regolamento di occupazione del suolo pubblico per dare possibilità a commercianti di installare tavolini, che svolgono il ruolo di prevenzione e controllo, e alle associazioni di organizzare manifestazioni che ridanno vita a territori abbandonati". Intanto, il comitato La Piazzetta sabato alle 21 organizza “Una passeggiata in bianco per il quartiere” da piazza Trento e Trieste. "Reclamiamo più sicurezza per tutti noi, dai bambini agli anziani".