Commissione anti-cosche scontro sulla convocazione

Scontro sulla commissione antimafia. Roberto Murolo consigliere 5 Stelle denuncia la mancata convocazione dalla sua istituzione. Secondo il pentastellato, dopo oltre due anni dalla sua istituzione, la Commissione Intercomunale Antimafia e Tutela Ambientale non sarebbe mai stata convocata, "continua a non essere convocata, il suo compito dovrebbe essere quello di promuovere progetti, eventi e strumenti per contrastare la criminalità organizzata - spiega Murolo -. Nonostante i propositi iniziali il suo funzionamento è stato ritardato e la sua attuazione è ancora solo sulla carta". Dura replica dell’assessore Marco De Rosa: "Chi si fa promotore di legalità, dovrebbe essere il primo a conoscere e e a seguire le procedure - spiega Marco La Rosa, assessore delegato dal sindaco Lara Carano a partecipare alla commissione intercomunale antimafia -. Non ci risulta che il consigliere, peraltro interno alla Commissione, abbia mai scritto al Comune. Questo passaggio è fondamentale per un amministratore, negli enti pubblici la forma è anche sostanza". Mas.Sag.