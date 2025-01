Commesse e beauty advisor per Wycon cosmetics

Addetti/e alle vendite, più posti

Sedi di lavoro: Milano

Codice offerta Afol: 85895

Contratto: determinato, part-time (20,24,30 ore) e Full-time.

Wycon cosmetics Per i suoi negozi in Lombardia (Centro commerciali Merlata Bloom, Fiordaliso, Cremonapo, La Corte Lombarda, Le due torri, e negozi di corso Vittorio Emanuele, via Torino, corso Buenos Aires, corso XXII Settembre, Stazione) cerca Sales Assistant, Addetto/a vendita, Commessa/o, Beauty Advisor, in grado di occuparsi della cliente, consigliando all’acquisto del prodotto più appropriato (tramite anche delle prove di trucco flash), garantendone la fidelizzazione, e promuovere la vendita dei prodotti Wycon Cosmetics. Profilo ideale: conoscenza dei KPI; ottima capacità di relazione.