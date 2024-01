Commerciale nel design e meccanico per stampanti Afolmet offre un posto di lavoro a Cinisello Balsamo per un impiegato tecnico commerciale nel settore del design. La risorsa si occuperà della gestione degli ordini e della registrazione nel sistema aziendale. È richiesta la conoscenza delle lingue inglese e francese. Retribuzione in base all'esperienza. Per informazioni: Afolmet.it.