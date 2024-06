Pier Silvio Berlusconi ricorda papà Silvio con i dipendenti Mediaset: “Lui è qui con noi”

Cologno Monzese, 11 giugno 2024 – L’anno scorso, il giorno della morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno, sulla torre di Mediaset apparvero due messaggi commossi. “Ciao papà”, il saluto dei figli, e “Grazie Silvio”, quello dei dipendenti. Oggi, a un anno dalla scomparsa del fondatore dell’azienda, nata negli anni ‘80 e diventata in breve un colosso nel settore delle telecomunicazioni, il figlio Pier Silvio, amministratore delegato del gruppo, ha voluto ricordare il padre insieme ai lavoratori.

Presenza eterna

La scenografia dello speciale Mediaset

Con la voce rotta e "un'emozione fortissima" Pier Silvio Berlusconi ha ricordato questa sera insieme ai dipendenti di Mediaset il padre, alla vigilia del primo anniversario della morte. "Sento che lui è qui con noi", ha detto il secondogenito del Cav, ringraziando a più riprese collaboratori e lavoratori del Biscione "per questo abbraccio caldissimo. Siete troppo dolci e io e la mia famiglia siamo davvero troppo fortunati. Essere qua oggi con tutti voi per me e per i miei fratelli rappresenta un valore immenso".

Quindi l'augurio che "questo amore e questa ondata di calore possa arrivare a tutte le persone che hanno perso qualcuno di caro, perché è davvero una cosa che ti travolge e ti riempie il cuore", prima di dare il via da uno studio di Cologno Monzese alla serata in ricordo del padre, aperta da un minuto di silenzio chiamato da Gerry Scotti.

L’omaggio

Pier Silvio Berlusconi e il padre Silvio

Poi - a quanto si apprende - la commemorazione in musica, con i protagonisti del talent show musicale di Mediaset 'Io canto', tra cui Benedetta Caretta e Fausto Leali. 'Hallelujah' Jeff Buckley e 'Pregherò' i brani interpretati. Quindi la proiezione di un'anticipazione del documentario di Tony Capuozzo, con la regia di Roberto Burchielli, dal titolo 'Caro Presidente, un anno dopo', che Mediaset trasmetterà domani sera nel primo anniversario dalla morte del fondatore.

Tantissime le testimonianze - dai figli e il fratello, fino ai volti della tv e ai protagonisti del Milan - per portare il messaggio, anticipato oggi ai dipendenti Mediaset da Piersilvio: "Silvio Berlusconi è amore".