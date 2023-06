Comedy Ring, risate all’Isola Borromeo

Al via gli eventi per l’estate cassanese, mentre in città si continua a discutere sulla nuova viabilità in centro città che potrebbe creare non pochi disagi nel periodo estivo. Per tutto il mese di giugno, l’Isola Borromeo sarà punto di riferimento per appuntamenti dedicati soprattutto alla musica.

A dare il via alle manifestazioni estive, stasera alle 20, saranno i “Comedy Ring“ Beppe Braida, Stefano Chiodaroli e Annamaria Chiarito. In programma anche serate dedicate al tributo ai Pooh, Max Pezzali, ai concerti della Funky Town Music e, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, ritorna l’orchestra d’archi Corelli. Ci sarà spazio anche per la comicità di Marco Villata, Massimo Costa e Pino Campagna. Non mancheranno, inoltre, momenti dedicati al benessere della persona e del pianeta, in scena domenica prossima dalle 10 alle 19.

L’organizzazione degli eventi è affidata alla cooperativa Soleva, gestore dell’Isola Borromeo, con il patrocinio del Comune di Cassano. Dettagli del programma sul sito: www.comune.cassanodadda.mi.it "Isola Borromeo non sarà però la sola location per gli eventi nel periodo estivo – ha fatto sapere l’assessore alla Cultura Antonio Capece –: stiamo predisponendo infatti il cartellone anche delle manifestazioni in centro città per il periodo luglioagosto. Tra queste lo street musical in scena nel centro storico il 7 e l’8 luglio".

Nel calendario di giugno figurano anche eventi sportivi: gara di discesa combinata, sprint e classica, organizzata sulle acque del naviglio Martesana dal Canoa Kayak Cassano d’Adda. Da mercoledì 28 giugno a domenica 2 luglio tornei di basket e gare di pallavolo sul campo al parco dei Pinguini in via Carlo d’Adda organizzate dall’associazione “Portami a Cassano”. Stefano Dati