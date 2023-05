"Come si ricicla la plastica" Il polo-modello sale in cattedra

"Come si ricicla la plastica", lezione sul campo per una delegazione dei sindacati europei all’impianto di Seruso-Cem, a Verderio. Un onore per il gestore dei rifiuti di 72 Comuni soci fra hinterland e Brianza e i suoi partner con esponenti in arrivo da mezzo continente: Inghilterra, Svezia, Olanda, Turchia, Irlanda, Spagna e Germania. A guidare la comitiva il presidente Alberto Fulgione. Trenta i membri del gruppo invitati da Fp-Cgil Lombardia nel polo-modello di separazione del multipack, un gioiellino di tecnologia che l’European public service union-Epsu ha voluto studiare da vicino. Gli ospiti rappresentano otto milioni di lavoratori dei servizi pubblici fra Parlamento europeo, Commissione e governi nazionali. La visita alle linee di casa è una tappa della due giorni di formazione in Regione, conclusa alla Camera del Lavoro di Milano con la presentazione ai delegati della ricerca "La gestione dei rifiuti in Europa". All’indagine il gruppo è arrivato dopo aver toccato con mano sul territorio cosa fanno le macchine che individuano, separano e spediscono al recupero i rifiuti prodotti da 1,2 milioni di lombardi e trattano fino a 55mila tonnellate di immondizia l’anno di imballaggi raccolti tra le province di Milano, Lecco, Monza e Brianza, Bergamo, Pavia e Como.

Un’eccellenza capace di riconoscere bottiglie, contenitori e flaconi in base al polimero e al colore. In questo modo Seruso differenzia fino a 16 plastiche diverse "avviate a una seconda vita in un’ottica di economia circolare - sottolinea Fulgione -. Questa è stata l’unica tappa italiana del gruppo e per noi è motivo di orgoglio: Cem ha investito nell’aggiornamento delle tecnologie per ottimizzare la differenziata nei Comuni-soci".

Bar.Cal.