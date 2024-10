Come favorire la crescita dell’innovazione

Razzante*

La crescita di start up e aziende innovative rallenta, anche per colpa degli eccessivi adempimenti burocratici, che spesso infiacchiscono gli aspiranti imprenditori. Tuttavia la Lombardia resta leader anche su questo fronte e l’assessore regionale allo sviluppo economico, Guido Guidesi ha presentato nei giorni scorsi alcune nuove iniziative volte a favorire la crescita delle start up attraverso i contatti con potenziali investitori. Il 23 e 29 ottobre sono in programma a Palazzo Lombardia, a Milano, gli Startup Days, incontri tra start up emergenti, investitori e professionisti del settore volti ad agevolare interazioni dirette e mirate e a creare un terreno fertile per future collaborazioni. L’obiettivo della Regione è quello di rafforzare ulteriormente

"una sana cultura dell’autoimprenditorialità". Per quanto riguarda gli Startup Days, il 23 ottobre è in programma la finale di StartCup Lombardia 2024, la competizione organizzata dalle università e dagli incubatori universitari lombardi per favorire la nascita di nuove imprese innovative. La seconda tappa degli Startup Days, il 29 ottobre, riguarda FutureMatch - Connect Today, Create Tomorrow, un nuovo format creato per favorire il contatto diretto tra start up e soggetti disposti a investire. Il successo della Lombardia affonda le radici nel buon funzionamento di un ecosistema in cui le istituzioni, con a capo la Regione, interagiscono efficacemente con università, incubatori universitari, centri di ricerca, enti e associazioni di categoria per mettersi a disposizione della qualità degli imprenditori e della professionalità dei lavoratori. L’ecosistema lombardo punta a offrire sostegni efficaci alle imprese che hanno maggiori possibilità di affermarsi e crescere se trovano un ambiente adatto ad esprimere le proprie potenzialità.

* Docente di Dirittodell’informazione

all’Università Cattolica

di Milano