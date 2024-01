Come difendersi dai ladri. Ecco un vademecum

Come difendere le abitazioni dai furti? Il Comune di Cerro al Lambro e l’associazione per il Controllo del vicinato hanno realizzato un vademecum, con una serie di regole pratiche, ad uso dei cittadini.

Dall’installazione d’inferriate alle finestre fino ai sistemi di allarme collegati con le forze dell’ordine, il volumetto spiega anche come gestire al meglio le chiavi di casa, fare l’inventario dei propri beni e sporgere denuncia, in caso di necessità. Il "manuale della sicurezza residenziale", questo il titolo della pubblicazione, sarà presentato ufficialmente sabato alle 11 nella sala consiliare del Municipio e consegnato ai coordinatori dei gruppi locali per il Controllo del vicinato. I suoi contenuti saranno accessibili ai cittadini, in formato digitale, sul sito Internet del Comune.

"Abbiamo pensato ad una pubblicazione agile e di facile consultazione", dice il sindaco Gianluca Di Cesare.

A.Z.