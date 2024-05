“Com-battiamo la mafia“. Due gli appuntamenti

Doppio appuntamento a Rho in occasione della Giornata nazionale della legalità in memoria delle vittime di tutte le mafie che si celebra il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci del 1992. Il Comune in collaborazione con le scuole del territorio organizza per domani un torneo misto di pallavolo all’insegna dello slogan “Com-battiamo la mafia“ nelle due palestre del liceo Majorana di via Ratti a partire dalle 9. Giovedì alle 10.45 al Parco della legalità di via San Bernardo 70 saranno commemorate tutte le vittime di mafia, in particolare quelle delle stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio. Inoltre saranno esposti i lavori realizzati durante l’anno scolastico dai ragazzi delle scuole medie sulle vittime di mafia. Tutti gli elaborati verranno portati al parco. In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’auditorium “Padre Reina“.