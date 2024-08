Colta da malore si schianta: 77enne ferita

Ci sarebbe un malore all’origine del grave incidente stradale avvenuto ieri mattina poco prima delle 10 in viale Lazio, che ha visto il coinvolgimento di una Fiat Uno e un autotreno. Secondo una prima parziale ricostruzione di quanto accaduto, pare che l’auto condotta da una donna di 77 anni sia improvvisamente sbandata andando a urtare il Tir. Il pesante automezzo prima di fermarsi ha agganciato l’auto sotto il rimorchio trascinandola per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i soccorsi sanitari allertati dai molti passanti presenti in zona.

La donna soccorsa dai medici e paramedici arrivati sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso è stata trasportata all’Humanitas di Rozzano dove è stata ricoverata in codice giallo. Pare che abbia perso il controllo dell’auto per un malore dovuto probabilmente anche al caldo. L’incidente è avvenuto nel cuore del quartiere popolare, sul tratto di viale Lazio fra la tenenza dei carabinieri e il comando della polizia locale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. È stato necessario chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi e di conseguenza la circolazione rozzanese è rimasta rallentata per alcune ore. Sono in corso gl accertamento per appurare l’esatta dinamica dell’incidente. La stuazione è tornata alla normalità attorno alle 14, una volta rupulita la sede stradale.

Massimiliano Saggese