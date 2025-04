Colpito per errore . Denunciato l’amico

Un fendente alla mano, un altro – più profondo – all’ascella. Ferito con un taglierino, martedì alle 18.30 in piazza Tre Torri nel quartiere di CityLife, un egiziano di 18 anni che è finito all’ospedale in codice rosso, non in pericolo di vita. All’arrivo della polizia, dell’aggressore non c’era traccia ma la sua fuga è durata meno di 24 ore: ieri gli agenti del commissariato Sempione hanno fermato un 19enne egiziano, accusato di averlo colpito. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere in zona e ascoltato i testimoni, i poliziotti hanno ricostruito i fatti: i due ragazzi sono amici e il 18enne è rimasto incidentalmente ferito mentre cercava di bloccare l’altro che, dopo una lite con un terzo ragazzo (ignoto), aveva tirato fuori un taglierino per reagire a un pugno ricevuto sul volto. Il 19enne è indagato in stato di libertà per lesioni aggravate.