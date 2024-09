Colpaccio Ospitaletto. Poker all’Arconatese

Nel girone B della serie D il colpaccio della domenica calcistica l’ha messo a segno l’Ospitaletto rifilando un poker all’Arconatese e attestandosi come seconda forza del torneo alle spalle della capolista Varesina. Gli orange bresciani allenati del tecnico Andrea Quaresmini sono neopromossi e la rivelazione del campionato fino a questo punto, mentre a sorpresa proprio i loro avversari di ieri, gli oroblù di mister Giovanni Livieri non stanno rendendo secondo le potenzialità tecniche e le aspettative della vigilia di questa stagione e sono fanalino di coda del girone, ancora a secco di punti. La gara andata in scena al Corioni ha visto i padroni di casa sbloccare il risultato al 16’ con Panatti. Nella ripresa l’Ospitaletto ha dilagato con il raddoppio al 74’ di Cantamessa, il tris di Messaggi all’80’ e il poker di Panatti siglato al 5’ di recupero. Il Sant’Angelo al Chiesa ha confermato il buon momento cogliendo un utile 0 a 0 contro il Chievo Verona, perché l’importante è sempre muovere la classifica. Pesante il successo esterno della Casatese Merate sul campo del Ciliverghe, battuto per 4 a 1, mentre il Crema ha superato per 2 a 0 il Magenta. Mercoledì si tornerà in campo per il turno infrasettimanale del girone, per diverse squadre che hanno anticipato nel fine settimana, qualche ora in più di recupero fisico, ma con la testa il campionato di serie D impone in uno dei gironi più duri.

RISULTATI (Quinta giornata): venerdì Pro Sesto-Pro Palazzolo 3-2. Sabato Desenzano-Breno 1-1, Club Milano-Nuova Sondrio 0-3, Folgore Caratese-Sangiuliano City 1-1, Varesina-Fanfulla 1-0, Vigasio-Castellanzese 0-0. Ieri Ciliverghe-Merate 1-4; Crema-Magenta 2-0, Ospitaletto-Arconatese 4-0, Sant’Angelo-Chievo Verona 0-0.

CLASSIFICA: Varesina 13; Ospitaletto 12; Desenzano 11; Pro Sesto e Sant’Angelo 10; Breno 8; Pro Palazzolo, Caratese e Castellanzese 7; Crema, Casatese Merate, Vigasio, Ciliverghe, Club Milano e Magenta 6; Chievo Verona e Sangiuliano City 5; Sondrio 4; Fanfulla 2; Arconatese 0. Luca Di Falco