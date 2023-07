Colonnine ripara bici agli ingressi dei parchi

Quindici colonnine saranno installate agli ingressi dei parchi e lungo i passaggi ciclopedonali per la manutenzione delle biciclette, grazie alla dotazione di attrezzi vari, la possibilità di gonfiare pneumatici e controllare la pressione delle gomme. Cinque di queste saranno anche adibite alla ricarica di bici elettriche (e-bike). "Vogliamo promuovere e favorire gli spostamenti in bicicletta sul nostro territorio - dichiara il sindaco Rino Pruiti, assessore alla Transizione ecologica e mobilità sostenibile - anche con la pedalata assistita. Negli anni scorsi abbiamo investito molto e ottenuto finanziamenti per realizzare piste ciclabili, oggi impieghiamo risorse per la manutenzione delle biciclette, in modo che chi si muove sulle due ruote abbia la possibilità di gonfiare le gomme, aggiustare la catena e altro durante gli spostamenti, oltre a poter ricaricare la propria e-bike". Le colonnine sono valide per qualsiasi tipo di bici e sono facili da usare.Francesca Grillo