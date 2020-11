Cologno Monzese (Milano), 8 novembre 2020 – Chiuso in casa per il lockdown, un quarantenne con diversi precedenti alle spalle, ieri pomeriggio si è affacciato al balcone e ha cominciato a esplodere colpi di arma da fuoco in aria. Non è chiaro se puntasse ai passanti per spaventarli o se abbia sparato in aria solamente per provocare caos e panico. Quel che è certo è che per fortuna la sua pistola era una replica, a salve.

La sua azione temeraria, avvenuta intorno alle 6 e mezza della sera, quando ormai le strade erano semi deserte, è stata notata da un carabiniere della Tenenza di Cologno Monzese che, libero dal servizio, stava transitando in auto nella zona di viale Lombardia. Il militare ha sentito un primo colpo. Si è fermato, temendo che si trattasse di una sparatoria. Poi, sentendo gli altri spari, ha individuato la provenienza ed ha avvertito i colleghi che hanno fatto irruzione in casa bloccandolo. La pistola sequestrata è chiaramente a salve; l'uomo aveva con sé anche 47 proiettili. È stato denunciato in stato libertà per procurato allarme ed esplosioni pericolose in luogo pubblico, avendo scatenato il panico tra le persone in strada.