Cologno, nasce il Centro Stella, spazio sperimentale per famiglie e bambini da 0 a 6 anni

Cologno Monzese (MILANO), 3 dicembre 2023 – Ha aperto in via Ovidio il Centro Stella, un polo sperimentale per la fascia 0-6 anni e per i loro genitori.

A gestirlo sarà la cooperativa Koiné, che già si occupa dei servizi all’infanzia a Cologno Monzese. All’interno del quartiere Stella, accanto al nido Boccaccio, sono così stati inaugurati i locali che, dopo le feste, ospiteranno piccoli, famiglie e nonni, che hanno già avuto un assaggio della nuova proposta durante l’open day che è valso anche da inaugurazione.

Saranno attivate tre funzioni. La prima “Giochiamo insieme” sarà avviata dall’8 gennaio al 28 giugno, da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle 12, per i piccoli da 16 a 36 mesi che non frequentano ancora un servizio alla prima infanzia. Diciotto i posti a disposizione, le prenotazioni saranno aperte già da questi giorni. C’è poi lo “Spazio Cicogna”, condotto dalla puericultrice Giorgia Lemmi (esperta preparto, allattamento, insegnante di yoga) e un’educatrice Koinè, per sostenere la genitorialità: da febbraio a giugno (per poi riprendere a settembre), qui le mamme con figli da 0 a 6 mesi troveranno un luogo di confronto di 2 ore a settimana anche con l’obiettivo di prevenire forme di isolamento e stimolare le relazioni sociale. Lo “Spazio Cicogna” sarà realizzato in rete con il consultorio familiare di via Boccaccio nella vicina Casa di Comunità), sarà gratuito per le famiglie del territorio e sarà attivo il lunedì dalle 13 alle 15. Infine, lo “Sportello dei Diritti”, un servizio di primo orientamento, anche questo gratuito, in materia di diritti della lavoratrice e del lavoratore, diritto di famiglia, diritto delle locazioni. Le consulenze avranno cadenza settimanale da gennaio e saranno accessibili su prenotazione, da lunedì dalle 15,30 alle 17,30.

“Durante l’open day abbiamo chiesto alle famiglie cosa si aspettano. Questo sarà un polo 0-6 anni ma in questa fascia di età c’è un mondo. Quindi, vogliamo capire insieme ai genitori cosa hanno bisogno, cosa vorrebbero trovare, cosa potrebbe dare un reale sostegno - annuncia Lara Gasparini, coordinatrice di Spazio Cicogna -. Noi abbiamo tante idee per implementare il centro, oltre ai primi tre servizi, ma vogliamo comunque rilevare i bisogni del territorio e costruire insieme una proposta che possa aiutare mamme e papà e anche i nonni”. Il nuovo polo vuole essere anche un’integrazione alla rete di servizi per l’infanzia. Oggi Cologno ha 200 posti nido comunali, oltre a quelli privati a rette calmierate sempre di Koiné: 26 posti al Pascoli, 6 al Battisti, 6 all’Emilia. Resta una lista di attesa di 100 bambini. “Nel post Covid abbiamo avuto una maggiore richiesta. I genitori sono tornati in ufficio, lo smart working è stato rimodulato, il bonus economico della Regione ha aiutato anche le fasce più fragili della popolazione ad avere accesso al servizio – spiega Sonia Auzzani della direzione Infanzia di Koinè -. Questo vuole essere un servizio aggiuntivo anche per cercare di scaricare la lista di attesa al nido, anche se parliamo di un’offerta diversa”. Spazio Stella si configura come uno centro sperimentale per le famiglie e il territorio, che offrirà esperienze di gioco e relazione per le famiglie e che da gennaio si arricchirà di proposte, eventi e iniziative.