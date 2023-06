Chi entra e chi sono i più votati La squadra del sindaco Zanelli fra i veterani e le new entry

Laura Lana

COLOGNO MONZESE

Con il loro accordo - l’inedito apparentamento a metà - prevedevano di rastrellare i seggi sia di maggioranza che opposizione. Invece, dopo la vittoria di Stefano Zanelli, la coppia formata da Giuseppe Di Bari e Angelo Rocchi si troverà in una minoranza spacchettata tra fratelli coltelli ed ex colleghi di un’Amministrazione caduta dopo appena 18 mesi. Dall’altra parte, saranno rappresentate tutte le forze della coalizione di centrosinistra col Pd (16,63%), che conquista ben 8 seggi: ci sono i veterani Alessandro Del Corno, Giovanni Cocciro, Loredana Manzi e Luciano Cetrullo, oltre alle new entry Ferdinando Caputo, Carla Cangelli, Martina Pelà, Antonio Colombo. Cologno Solidale e Democratica (7,75%) è la lista che più cresce e vede eletti Andrea Arosio, il più votato di tutti i candidati al consiglio con 400 preferenze, Loredana Verzino e Monica Casiraghi. Cologno Libera (5,17%), la lista di Zanelli, avrà 2 consiglieri: i primi dell’elenco sono l’ex sindaco e fondatore della civica Antonio Velluto e Maria Caroleo.

Un consigliere a testa lo prendono Movimento 5Stelle (3,20%) e Alleanza Verdi Sinistra (3,16%), rispettivamente rappresentati da Carlo Ronzino e Vincenzo Barbarisi. Dopo tanti videomessaggi, Giuseppe Di Bari ha scelto il silenzio. "Ringrazio gli elettori e faccio i migliori auguri a Zanelli", le uniche parole del candidato del centrodestra che si è fermato al 48,73% con 6.955 voti: 2.492 in più del primo turno, ma non abbastanza per una vittoria, sfumata per appena 358 schede. Dopo l’esperienza nella Giunta Rocchi, torna a fare il consigliere di opposizione. Con lui 2 commissari di FdI (13,10%), Gianfranca Tesauro, Leonardo Pellegrino, e uno della sua civica Cologno nel Cuore (7,59%), Isidoro Volpe (storico presidente del consiglio del Partito Socialista). Tra i banchi della minoranza anche l’ex sindaco Angelo Rocchi, insieme a Rosalia Brasacchio e Massimo Peraboni della lista Avanti con Rocchi (18,06%), la prima forza politica della città. Infine, la candidata Dania Perego entra insieme a Fabio Della Vella: entrambi ex assessori della Giunta Rocchi ed esponenti della Lega (6,42%), che ha corso da sola in questa tornata e che ha scelto non solo di non apparentarsi ma neanche di dare un’indicazione di voto per il ballottaggio.