Cologno, meccanico picchiato dal cliente: aveva sbagliato il colore dell’auto

Cologno Monzese 21 ottobre 2024 – Non l’ha presa bene il cliente, quando ha visto tornare dall’officina la sua auto con un colore diverso. Sono dovuti intervenire i carabinieri, per sedare la rissa che era scoppiata all’interno del capannone e che ha visto il meccanico finire in ospedale. Un lavoro non all’altezza delle aspettative e di quanto pattuito, secondo il proprietario che non ha esitato a picchiare il lavoratore per esprimere il malcontento per le riparazioni. Sul posto sono dovute arrivare due ambulanze: il figlio del titolare dell’officina è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Raffaele in codice giallo con diverse ecchimosi, ma se la caverà con una prognosi di pochi giorni. I militari hanno fatto da mediatori per interrompere la lite e per permettere al commerciante di incassare il conto.

A Sesto San Giovanni, invece, sono finiti nei guai due ladri di 43 e 47 anni. La coppia si trovava a bordo di un’auto. Mentre i carabinieri si stavano avvicinando per un controllo, uno dei due malviventi ha provato a scappare a piedi, ma è stato rincorso e raggiunto. A quel punto è scattata la perquisizione, che ha permesso di ritrovare una borsa, che era stata rubata poco prima in un ristorante. I due sono stati arrestati con l’accusa di concorso in furto aggravato e, dopo la convalida, sono stati sottoposti ai domiciliari.