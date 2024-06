Cologno, scoperta maxi discarica vicino al capolinea della metropolitana verde: tre persone denunciate

Cologno Monzese (Milano), 3 giugno 2024 – 4 – Un terreno a Cologno Nord, vicino al capolinea della linea verde della metropolitana, da tempo era ormai diventato una discarica abusiva. Pezzi di legno, scarti da cantieri, masserizie e altri rifiuti, soprattutto edili, avevano troavato casa nell’area periferica, portati e scaricati da camionisti che, dopo un’indagine durata due mesi, sono stati pizzicati in flagrante dagli agenti della polizia locale.

Da aprile, infatti, gli uomini del comando colognese avevano avviato le verifiche per dare un volto ai malviventi. Ci sono stati appostamenti e servizi di osservazione, in vecchio stile, e sono state utilizzate anche le telecamere per capire il percorso e i mezzi effettuati dagli scaricatori abusivi. Oggi, dopo settimane di indagini sulla discarica abusiva, gli agenti hanno denunciato tre persone e hanno posto sotto sequestro i veicoli coinvolti e utilizzati per trasportare le grandi quantità di rifiuti non autorizzati nel terreno colognese.

Negli ultimi anni, il comando di largo Salvo D’Acquisto ha focalizzato l’attenzione sulle discariche abusive, anche su quelle micro presenti in più zone della città. Uno sforzo particolare in termini di risorse economiche e umane per la repressione degli illeciti in materia ambientale. Solo nel 2023 sono state infatti elevate ben 142 violazioni per rifiuti depositati in modo scorretto. “La lotta alle microdiscariche richiede tanto tempo, perché magari devi andare a visionare più telecamere tra videosorveglianza e lettura targhe – hanno sottolineato dal comando -. Questo lavoro richiede anche quella conoscenza del territorio che diventa indispensabile per gli agenti. Non sono attività semplici”.