Cologno, interventi alle fermate. Via ai lavori per i quattro ascensori

Ci sono voluti otto anni di battaglia, ma finalmente sono partiti i lavori per rendere accessibile a tutti le due fermate della linea verde della metropolitana, quella di Cologno Centro e Cologno Sud. Da quasi un decennio, infatti, residenti e comitati hanno avanzato al Comune di Milano e ad Atm la richiesta di montare ascensori per abbattere così le barriere architettoniche, che ostacolano il facile uso del trasporto pubblico da parte di disabili, mamme con passeggini, anziani o anche soltanto da chi ha problemi temporanei di deambulazione. Atm ha infatti aperto i cantieri che porteranno all’installazione di quattro ascensori (due per ogni scalo) in entrambe le stazioni colognesi della metropolitana che a differenza di Cologno Nord non avevano ancora visto installare gli elevatori. Il comitato Quartiere dei Cigni e il comitato Albatros hanno intrapreso da anni una mobilitazione, che ha cercato di coinvolgere tutti i livelli. Oltre alle lettere al Comune di Milano e ad Atm e ai flashmob organizzati proprio davanti alla fermata di Cologno Sud, i gruppi di colognesi avevano dato vita a una raccolta firme, che aveva visto l’adesione anche dell’allora amministrazione guidata da Angelo Rocchi, che aveva partecipato ai banchetti dei comitati al mercato e alle manifestazioni Erano state raccolte e protocollate 1.132 adesioni e nei mesi scorsi era stata promossa un’altra petizione flash, che aveva visto un altro centinaio di sigle e aveva cercato di sensibilizzare anche all’attuale Giunta per sollecitare un pressing istituzionale e vedere avviati i lavori. Così, dopo quarant’anni di attesa, i colognesi potranno arrivare alle banchine sopraelevate direttamente con l’ascensore. Se il sindaco Stefano Zanelli si dice "contento e soddisfatto", i due comitati cittadini annunciano "una grande festa una volta che le strutture saranno finalmente operative e in funzione".