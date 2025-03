Cologno, i bimbi “erranti“: "L’asilo va ristrutturato"

Un centinaio di bambini della scuola dell’infanzia Fratelli Grimm di viale Umbria dovrà essere trasferito in vista della ristrutturazione della scuola. Questa, a oggi, è l’unica notizia certa. Ci sono sei sezioni da traslocare, ma ancora non si sa bene dove né come e in quali tempi. L’amministrazione aveva pensato al plesso di viale Lombardia, in un altro quartiere. Una distanza che ha suscitato non poche rimostranze tra i genitori e anche un primo stop, nei giorni scorsi, da parte della dirigente scolastica. A nulla di definitivo è valso anche l’incontro pubblico organizzato dal sindaco Stefano Zanelli per tranquillizzare le famiglie. "Siamo costretti a intervenire perché il tetto non reggerebbe altre infiltrazioni. Già con l’ultimo intervento tampone abbiamo scongiurato l’inagibilità. L’ipotesi del trasferimento in via Lombardia era stata concordata a novembre".

Data la necessità di effettuare i lavori, il Comune ha cercato una soluzione temporanea, prendendo in considerazione diverse ipotesi, tra cui la possibilità di suddividere gli alunni su più plessi, non essendoci un unico edificio idoneo ad accogliere tutti. "Le altre prospettive avrebbero comportato lo smembramento delle classi, circostanza che abbiamo voluto evitare, e altre alternative sono state scartate in quanto non tecnicamente praticabili". Come lo spostamento nella elementare di via Liguria, che ospita già i 70 bambini della scuola dell’infanzia di via Pisa (oggetto anch’essa di riqualificazione in corso), per i quali non è certo il rientro in sede per il prossimo anno scolastico.

In via Liguria gli spazi liberi esistono, ma solo al secondo piano. Logistica che avrebbe già avuto lo stop da parte dell’ufficio scolastico provinciale e un "no" informale anche da Ats. Insomma, resterebbe in pista solo la soluzione invisa ai genitori di un trasloco in via Lombardia. Zanelli si è impegnato in un potenziamento del pre e post scuola e nell’avvio di una navetta scolastica da viale Umbria.

"C’era tutto il tempo per studiare opzioni insieme alla comunità scolastica – denuncia Dania Perego, ex assessore all’Istruzione e capogruppo Lega –. Il sindaco nell’ultimo consiglio ha affermato che non c’è certezza sul fatto che i bambini di via Pisa possano rientrare nell’edificio a settembre. Sul cartello del cantiere è riportata come data di fine lavori l’11 aprile: a quanto pare si prevedono importanti ritardi nella consegna dell’edificio ristrutturato".