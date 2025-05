Cologno, Festival dell’Adolescenza. Settanta eventi in dodici Comuni

La grande alleanza pubblico-privato a sostegno dei ragazzi del territorio, 400mila nell’hinterland, è pronta al debutto. Germano Lanzoni, attore de "Il Milanese Imbruttito" è testimonial del primo Festival dell’Adolescenza di Milano, 70 eventi in 7 giorni, in 12 Comuni della provincia: Cologno, Vimodrone, Pioltello, Cassina, Bussero, Cambiago, Carugate, Cernusco, Gessate, Pessano con Bornago, Rodano e Segrate. Insieme aderiscono alla rete Spazio Giovani Martesana, una collaborazione avviata nel 1998 che unisce istituzioni e servizi educativi per questa fascia d’età. Il tema scelto per il 2025 è "Odissea dello spazio, alla scoperta di nuove rotte tra tecnologia e relazioni generazionali". Si comincia sabato, a Cologno, alle 9, con un convegno in Villa Casati (in streaming sul sito www.festivaladolescenza.it). In cattedra, il pedagogista Daniele Novara, lo psicologo Matteo Lancini, il direttore scientifico dell’evento Massimo Galli, la dirigente scolastica Susanna Zompanti e la formatrice Mirella Granelli. Con loro il primo cittadino Stefano Zanelli e Dario Veneroni, sindaco di Vimodrone. Domenica, la carovana del Festival traslocherà proprio a Vimodrone per una maratona all’Hub di via Battisti 29, una giornata trasmessa in diretta radiofonica su deejayfoxradio. Ci saranno i ragazzi di Team Aqua con il laboratorio Pokémon, un’esposizione del razzo progettato dagli studenti di Skyward Experimentary Rocket, una escape room "alla scoperta delle opportunità europee che non ti aspetti" di Acli Giovani Milano. E poi Sport Contest e talk e workshop dedicati a ragazzi e genitori.

La giornata si concluderà con un concerto, special guest Dani Faiv. Fra i momenti più importanti, di nuovo a Cologno, l’incontro con don Claudio Burgio, il 16 maggio: "Prevenire il disagio, fermare la violenza". Il dialogo fra il cappellano del carcere Beccaria e fondatore della comunità per minori in difficoltà Kayros e la psicologa Giada Maslovaric sulla gestione della rabbia si potrà seguire anche a distanza. Lunedi, a Pessano, invece, partita a bowling con il campione Massimo Brandolini (Bowling Martesana in via Provinciale 31). Martedì dalle 14.30 nella Sala Fallaci della Pieve di Cologno in Piazza San Matteo sarà la volta di "Dialoghi Intergenerazionali", un incontro (sempre in presenza e in streaming) con formatori, psicologi, avvocati, insegnanti e il cantautore Marco Ferradini, indimenticabile interprete di "Teorema".