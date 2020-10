Collaudato il ponte sul fiume Lambro, si va in volata verso l’apertura della nuova pista ciclabile che collega San Donato a Peschiera. Una quindicina di blocchi di calcestruzzo sono stati posati sul ponte per la prova statica, poi gli operai hanno fatto le verifiche sulla stabilità del manufatto. Entro fine mese è prevista l’inaugurazione, intanto a Peschiera delle squadre di operai stanno finendo il fondo dei tratti urbani che collegano i quartieri al confine con San Donato. Lungo 45 metri, a campata unica e costruito in acciaio Corten, il ponte offrirà agli abitanti delle due città l’opportunità di compiere rapidi spostamenti intercomunali su due ruote non rinunciando alla sicurezza, soprattutto in questo periodo. Sarà un’alternativa per gli studenti delle tre scuole superiori dell’Omnicomprensivo, oggi costretti a viaggiare su autobus stipati nonostante le misure anti-contagio. Una pista di oltre 5 chilometri, realizzati tra la sandonatese via Caviaga e la peschierese via Carducci nell’ambito del piano viabilistico da 2 milioni e 200mila euro. "La mobilità privata - dice il sindaco di San Donato, Andrea Checchi - deve essere ripensata nel nome della tutela dell’ambiente, del benessere individuale e del miglioramento della qualità della vita. Siamo convinti che quest’opera, una volta ultimata, stimolerà la progettazione di ulteriori infrastrutture ciclabili nel territorio del Sud Est Milano".Patrizia Tossi

