Collanine Colorate sbarca a Milano, l’idea di due giovani imprenditori: “Semplicità, versatilità e spensieratezza”

Milano, 3 giugno 2024 – Dalla comunicazione alla creatività, due giovani diventano imprenditori e soci creando il brand artigianale Collanine Colorate e aprono a Milano, in zona Tricolore, il loro primo negozio monomarca, dopo essere presenti da sei mesi in Rinascente Milano.

Lorenzo Franchini, 31 anni e Giacomo Giovagnoli, 26 anni, realizzano nell'estate del 2020 il loro sogno, girocolli, fatti a mano, con pietre dure naturali, di fiume e perline in vetro di alta qualità con componentistica in acciaio per renderli duraturi nel tempo e anche resistenti all'acqua. Grande rispetto per l'ambiente con la sostenibilità per la ricerca di materiali, il packaging è plastic- free. Dopo le collanine infilate con perline, la collezione si è estesa a braccialetti, catenine per occhiali e collanine in argento con pendente. La vendita avviene on line ed ora il grande passo con l'apertura di una boutique nel centro di Milano. Il marchio è diventato noto anche grazie alla vincitrice dell'edizione di quest'anno di Sanremo, Angelina Mango che ha indossato durante la finale la loro iconica collanina colorata. E' stato poi realizzato un braccialetto con “perline colorate per le bimbe incasinate”, citando proprio il testo della canzone di Angelina Mango.

Origini romagnole con formazione milanese, Lorenzo Franchini, laurea magistrale in architettura, segue la parte social del marchio, mentre Giacomo Giovagnoli studia design, si trasferisce a Milano subito dopo la laurea, per due anni grafico ed art in un'agenzia di comunicazione ed ora si occupa dello sviluppo del prodotto alla ricerca di nuove ispirazioni e materiali.

“Collanine nasce per caso - dicono i due imprenditori - in maniera non programmata, nell'estate del 2020 abbiamo creato per gioco una collanina con tutte le perline colorate, come accessorio estivo colorato. Abbiano notato che in poco tempo ha incontrato il gusto di amici e conoscenti. La collana per noi è l'accessorio perfetto da portare sempre con sè, da qui la scelta di utilizzare materiali di alta qualità così che i pezzi siano duraturi nel tempo, ma anche un accessorio in grado di portare spensieratezza e buon umore in chi lo indossa. Abbiamo deciso di aprire una pagina su Instagram che si chiamasse proprio collanine colorate, perché in maniera semplice e diretta è quello che facciamo. Trascorsa l'estate abbiamo voluto entrambi di dedicarci interamente al progetto”.

Tra le varie collaborazioni quella con Animenta, associazione no- profit a sostegno delle persone che soffrono di disturbi alimentari e delle loro famiglie. Lo scorso Natale è stata realizzata una collana in edizione limitata con un insieme di pietre dure dai toni del lilla, il cui parte del ricavato della vendita è stato devoluto ad Animenta.

I giovani imprenditori continuano a guardare avanti. “Dopo aver aperto il nostro primo store permanente a Milano - dicono Lorenzo Franchini e Giacomo Giovagnoli - ci piacerebbe aprire dei temporary store in altri luoghi d'Italia e in Europa, soprattutto in località turistiche e di vacanza. In parallelo aprirci ancora di più alla distribuzione, posizionandoci in una selezione di concept store e boutique in giro per il mondo, ma anche in boutique di hotel e resort. Siamo convinti che la semplicità, versatilità e spensieratezza dei nostri prodotti si leghi alla perfezione con il mondo dell'hotellerie e del travel. La nostra è una clientela variegata ed eterogenea, le collanine sono pensate per tutti, donne e uomini, grandi e piccoli, e di questo noi ne andiamo molto fieri”.

La boutique di via Mameli, realizzata con in collaborazione con Archiproducts, Tylko e con opere dell'artista romana Livia Galeazzi, sarà anche uno spazio aperto ad eventi per la città e collaborazioni con altri brand, con particolare attenzione al mondo dell'arte e della creatività.