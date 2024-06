Coccole tra cani e piccoli pazienti: quattro zampe in cardiochirurgia al policlinico di San Donato

San Donato Milanese – Si chiama Teodoro ed è un golden retriever. Questo il simpatico ospite che nel pomeriggio di ieri ha fatto visita ai bambini ricoverati nel reparto di cardio-chirurgia pediatrica del Policlinico San Donato, ai quali ha tenuto compagnia. È entrato così nel vivo “Quattro zampe in corsia“, la nuova iniziativa che, per tutto il 2024, prenderà piede in molte strutture ospedaliere del Gruppo San Donato, in collaborazione con Gsd Foundation Ets, la fondazione no profit del Gruppo San Donato che si occupa di umanizzazione delle cure.

Il progetto è nato grazie al sostegno della fondazione “Prossimo mio“ che, sorta nel 2019 per volontà di Floriana Priori e Paola Priori Koelliker, ha come obiettivi la promozione di progetti di ricerca, sostegno e assistenza alle categorie più fragili. In quest’ottica s’inserisce “Quattro zampe in corsia“ che, grazie al supporto di un team di professionisti, punta sull’interazione positiva fra uomo e animale per rendere più gradevole la degenza ospedaliera. Uno degli obiettivi è migliorare, o mantenere, lo stato di salute psico-fisico del paziente, nel rispetto dell’animale.

Presenti nei reparti ospedalieri in particolari giornate, i cani (oltre a Teodoro ci sono River, Siena, Sebe, Mimì e tanti altri) si lasceranno spazzolare, si presteranno a piccoli giochi e diventeranno il tramite per attività terapeutiche, ludico-ricreative e riabilitative. Coccolare ed essere coccolati, accudire ed essere accuditi: questo il binomio alla base del programma, in linea con lo spirito della pet therapy.

“Quattro zampe in corsia“ è solo uno dei progetti veicolati da Gsd Foundation Ets, che promuove i valori di umanità, innovazione e sostenibilità. La prevenzione, la ricerca scientifica d’avanguardia e l’umanizzazione delle cure sono al centro del suo impegno. In questo contesto vanno ricordate le periodiche visite che personaggi dello spettacolo e volontari-supereroi effettuano nella cardio-chirurgia pediatrica di San Donato, per regalare ai giovani ricoverati momenti di spensieratezza.