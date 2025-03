Clonano targa di un’auto e la usano per le rapine. Banda denunciata

Erano ricercati in tutta la Lombardia. Avevano clonato la targa di un’auto di proprietà di una donna residente a Bressanone e la usavano per mettere a segno furti e rapine. Tra l’altro non considerando varchi di Ztl e divieti di sosta. È stato proprio da una multa per divieto di sosta che la polizia locale di Rho ha avviato le indagini e il 19 marzo ha intercettato l’auto, l’ha bloccata e denunciato quattro sudamericani per falso in atto pubblico, contraffazione di targa automobilistica, ricettazione e favoreggiamento alla ricettazione. La donna alla quale continuavano ad arrivare multe per violazioni mai commesse, si era rivolta ai carabinieri di Bressanone sporgendo una denuncia contro ignoti e aveva fatto reimmatricolare la Giulietta con una nuova targa. Due settimane fa, la banda ha preso una sanzione per divieto di sosta a Rho. La polizia locale controllando la targa ha scoperto che aveva collezionato infrazioni. Contattati i carabinieri di Bressanone ha appreso della denuncia. Insospettiti hanno fatto accertamenti e sono arrivate 250 risposte per il passaggio da varchi e telecamere. E il 19 marzo la Giulietta è stata fermata in corso Europa. Ro.Ramp.