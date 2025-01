Clochard investito in corso Genova: "Si è buttato di proposito sull’auto"

Nei primi minuti, le sue condizioni erano parse gravissime, tanto che i sanitari di Areu lo avevano trasportato al Niguarda in codice rosso. In realtà, il quadro clinico si è rivelato meno preoccupante del previsto col passare delle ore: ieri mattina,

il ventisettenne è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. L’uomo è stato investito qualche minuto prima delle 17.30 di martedì in corso Genova da un’auto che poi si è allontanata. I ghisa hanno rintracciato il conducente per avere la sua versione dei fatti, ma le telecamere e alcuni precedenti legati proprio al ventisettenne senza fissa dimora sembrano poter riscrivere l’intera dinamica. Sì, perché le immagini registrate da un occhio elettronico hanno immortalato l’uomo, che avrebbe problemi psichiatrici, nell’atto di buttarsi volontariamente sulla macchina di passaggio. E non sarebbe la prima volta che il clochard mette in scena un comportamento del genere: era già capitato nel recente passato in zona Navigli.

N.P.