Clima e montagna. Caccia a ricercatori

Nell’ambito del progetto “Horizon Europe MountResilience“ dedicato alla ricerca sull’adattamento della montagna al cambiamento climatico è aperto un bando per un assegno di ricerca della durata di 12 mesi rinnovabile. La sede di lavoro è Unimont (Università della montagna), polo d’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano di Edolo, in provincia di Brescia. Il compenso netto mensile è di 1.750 euro. C’è tempo fino al 28 ottombre per inivare le proprie candidature (www.unimontagna.it). Possono partecipare a questa selezione pubblica coloro che sono in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dal bando, in possesso della laurea specialistica o magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico. Rappresentano requisiti preferenziali la conoscenza delle metodologie di raccolta dati in ambito ambientale, la buona conoscenza degli strumenti e servizi di disseminazione e comunicazione, di software per analisi raccolta ed elaborazione dati, esperienze in progetti internazionali e la conoscenza dell’inglese. La persona selezionata si occuperà di supportare il coordinamento del progetto e il monitoraggio dell’andamento del progetto, di coordinare le attività previste per l’implementazione delle attività pilota in 6 regioni montane europee e contemporaneamente di essere parte attive nella creazione di un database di Nature Based Solutions, lo sviluppo di metodi di co-creazione e stakeholder engagement e la creazione di una social engagement strategy. Inoltre potrà collaborare alle attività di disseminazione dei risultati del progetto in ambito internazionale.