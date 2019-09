Milano, 5 settembre 2019 - Sarà dedicata ad Antonio Iosa, l'ex esponente della Dc gambizzato dalle Br nel 1980 e morto alcuni giorni fa all'età di 86 anni, la giornata di pulizia di alcuni caseggiati delle case popolari di Milano, nel quartiere di Baggio. Il 'cleaning day' del 28 settembre sarà solo il primo di una serie di iniziative che saranno promosse da Comune, MM, la società che gestisce le case popolari comunali, e il Coordinamento dei comitati milanesi nell'ambito dell'accordo siglato oggi a Palazzo Marino che prevede di ripulire dalle tag tre complessi di case popolari delle periferie.

Alla firma erano dunque presenti Lorenzo Lipparini, assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data del Comune, Corrado Bina, direttore della Divisione casa di MM e Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi. "Questa è un'attività che richiede il contributo dei cittadini nella rigenerazione urbana dei beni comuni, in modo da trasformarle in realtà che i cittadini vivono e riconoscono come proprie", ha dichiarato Lipparini.

Nel corso della prima giornata di pulizia, in via Nikolajevka, i volontari sistemeranno i muri dei caseggiati da graffiti. "Puliremo oltre 2 mila metri quadrati di superficie, con oltre 100 volontari - ha detto Fabiola Minoletti, portavoce dei Comitati -. Dedichiamo questo cleaning day ad Antonio Iosa che è da poco mancato, perché si è battuto molto per far rinascere le nostre periferie".

Oltre al 'cleaning day' di zona Baggio, in calendario ci sono altri gli interventi di pulizia e manutenzione: il 14 settembre si terrà in corso Indipendenza la rigenerazione di giardini e panchine in collaborazione con i comitati Dateo 5 e Concordia, il 29 settembre quella del santuario Comasina con l'azione congiunta di un istituto di suore e di alcuni agenti della polizia di Stato, il 5 ottobre sarà la volta delle case popolari Aler di viale Molise con i comitati Molise e Calvairate e infine il 19 ottobre la rimozione di affissioni abusive dai pali della zona compresa fra corso Buenos Aires e piazzale Loreto assieme agli albergatori e i City Angels.