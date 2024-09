Classifica QS per i migliori MBA e Master in Business: guida la SDA Bocconi School of Management di Milano

Milano, 25 settembre 2024 – QS Quacquarelli Symonds, analista globale della formazione universitaria e manageriale, ha pubblicato oggi la sua classifica annuale che identifica i corsi migliori per aspiranti leader aziendali. Gli Stati Uniti continuano a dominare l’élite della classifica MBA, con tutte e tre le prime posizioni occupate da business school statunitensi.

Sei programmi MBA italiani figurano nella classifica globale di QS. A guidare il gruppo italiano una milanese: la SDA Bocconi School of Management, che si posiziona al 20° posto globale, confermando il suo prestigio tra le migliori business school europee. Anche la POLIMI Graduate School of Management ha registrato un notevole miglioramento, salendo di 6 posizioni per raggiungere il 74° posto globale, sottolineando la crescente reputazione dell’Italia nel campo dell'educazione manageriale.

Il Full-Time MBA della SDA Bocconi School of Management entra nella top 20 globale, salendo di un posto in classifica rispetto allo scorso anno ed è il primo al mondo, a pari merito con altri quattro programmi MBA europei, nell’indicatore “Ritorno sull’Investimento”. Questo indicatore è pensato per mostrare quali business school offrono un forte rapporto qualità-prezzo ai loro studenti. QSA analizza infatti il ritorno sull’investimento a 10 anni, confrontando gli stipendi medi dei 10 anni post-MBA con il costo medio dell’investimento necessario per ottenere il proprio MBA.

“Le business school leader italiane continuano a ricevere riconoscimenti a livello globale, dimostrando la loro capacità di restare all'avanguardia rispondendo all’evoluzione del mondo del lavoro e del mercato internazionale – ha detto Jessica Turner, CEO di QS -. Sono in prima linea, non solo nei ranking ma anche nell'impatto reale che stanno generando.”

Turner ha inoltre aggiunto: “Con la crescente forza dell'Italia nei programmi di master specializzati, stiamo vedendo un chiaro segnale che il settore della formazione manageriale del Paese è in sintonia con le richieste del mercato, assicurando che i propri studenti siano ben preparati per le sfide future.”

Gli altri programmi MBA che condividono il primo posto con quello offerto da SDA Bocconi sono: HEC Paris, ESCP Business School (Francia) Mannheim Business School (Germania) WHU (Otto Beisheim) (Austria).