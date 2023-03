Migliori università al mondo, due sono a Milano: Politecnico e Bocconi

Il Politecnico di Milano

Milano, 22 marzo 2023 – Le migliori università al mondo? A Milano ce ne sono due: il Politecnico, vera superstar, e la Bocconi. Lo certifica il QS World University Rankings by Subject 2023, la graduatoria mondiale delle migliori università per ambito disciplinare. Ma in generale, il nostro vituperato sistema accademico migliora il suo posizionamento generale, aggiudicandosi sette piazzamenti nelle Top 10: la seconda migliore performance dell’Ue dopo l’Olanda che ne conquista 16.

In questa serie di classifiche, QS include 56 Università italiane che ottengono 530 piazzamenti (+39 rispetto alla scorsa edizione) nelle 54 discipline accademiche che compongono questa classifica - incluse tre nuove rispetto alla scorsa edizione: Scienza dei Dati, Marketing e Storia dell'Arte -, e 96 piazzamenti (+2 rispetto alla scorsa edizione) nelle classifiche delle cinque macro aree di di studio scandagliate (arti e scienze umane, ingegneria e tecnologia, scienze della vita, scienze naturali, e scienze sociali).

L'Italia è la settima nazione al mondo per numero di posti in classifica e nel 2023 la performance complessiva migliora del 6,8 per cento. In 139 casi si registra un avanzamento in classifica rispetto al 2022, in 103 un peggioramento e in 249 il posizionamento resta lo stesso di un anno fa. Più nel dettaglio, il nostro Paese è secondo nell’Ue per numero di posti in classifica tra i primi dieci al mondo, dopo i Paesi Bassi. Ed è seconda anche per il numero di piazzamenti tra i top 100 e top 200 al mondo: solo la Germania ne ottiene di più. Fuori dall’Unione europea ma comunque in Europa va citata anche la Svizzera, terza al mondo per numero di posti in classifica tra i primi dieci: solo il Regno Unito e gli Stati Uniti la sorpassano.

In Design e Architettura Il Politecnico si conferma tra le prime dieci università a livello globale, rispettivamente all'8° e 10° posto. Per quanto riguarda Ingegneria si posiziona nella top 20 mondiale, attestandosi in 18/ma posizione, in un contesto internazionale molto competitivo, dove è difficile rimanere stabili nelle prime posizioni in classifica, come spiegano dall'università in un comunicato. In Italia il Politecnico di Milano si conferma primo assoluto in Architettura e Design e nella quasi totalità delle materie di Ingegneria.

L'Ateneo, confermando il trend degli ultimi 10 anni, ribadisce di essere un'università capace di guidare la ricerca e l'innovazione scientifica e tecnologica, per contribuire a uno sviluppo sostenibile e inclusivo. Per quanto riguarda il confronto con il 2022, il Politecnico ha registrato un avanzamento importante in graduatoria in: Computer Science (+16); Mechanical, Aeronautical & Manufacturing (+6), Engineering - Electrical & Electronic (+1) Mathematics (+25), Material Sciences (+20), Environmental Sciences (+21), Physics & Astronomy (+29). Questo risultato è stato possibile soprattutto grazie alla ottima reputazione del Politecnico (Academic ed Employer Reputation), confermando le opinioni positive di datori di lavoro e di altre università nazionali e internazionali. In particolare l'indicatore Academic Reputation è il più rilevante del ranking (compone il 40% della valutazione finale) ed è basato sulle valutazioni di oltre 150.000 accademici da tutto il mondo. Importante è stato anche il risultato ottenuto grazie al nuovo indicatore introdotto quest'anno da QS: IRN, che misura il livello di collaborazione internazionale della ricerca.

Anche l'università Bocconi si conferma al top nella classifica che riguarda le materie economiche e manageriali. È settima in Business & Management (era sesta nel 2022), è ottava in Marketing (materia valutata per la prima volta e in cui si sono classificate solo 20 atenei) ed è 16esima in Economy & Econometrics. Perde soltanto due posti (da 15esima a 17esima) in Accounting & Finance.

"Le classifiche mondiali sono strumenti che hanno assunto un valore importante nell'orientare i talenti, a livello globale, verso percorsi formativi di qualità e contesti ricettivi - commenta Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano -. Il tema dell'attrattività è uno dei punti chiave del Piano Strategico del Politecnico di Milano per il prossimo triennio. Per questo l'ateneo, già forte di un buon posizionamento, lavorerà per dare maggiori opportunità di studio e di ricerca per i giovani, con particolare attenzione alle pari opportunità. Strumenti chiave verso un approccio inclusivo anche in prospettiva internazionale”. ù

Ma quali sono le prime dieci università al mondo? Ecco la classifica: 1. Massachusetts Institute of Technology (Mit), Cambridge, Stati Uniti; 2. Universita' di Cambridge, Cambridge, Regno Unito; 3. Universita' di Stanford, Stanford, Stati Uniti; 4. Universita' di Oxford, Oxford, Regno Unito; 5. Universita' di Harvard, Cambridge, Stati Uniti; 6. (ex aequo) California Institute of Technology (Caltech), Pasadena, Stati Uniti; 6 (ex aequo) Imperial College di Londra, Londra, Regno Unito; 8.Ucl, Londra, Regno Unito; 9. Eth Zurigo, Zurigo, Svizzera; 10.Universita' di Chicago, Chicago, Stati Uniti.