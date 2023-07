Milano, la nascita di CityLife in timelapse: 14 anni di lavori in due minuti di video mozzafiato

Milano - CityLife in timelapse. Quattordici anni di riprese che, giorno dopo giorno, hanno testimoniato la costruzione di uno dei progetti di riqualificazione urbana più grande d'Europa che ha trasformato la storica zona fieristica in uno dei quartieri più famosi di Milano.

Un frame del video con i 14 anni di lavori per costruire CityLife

A realizzare lo spettacolare filmato – con la musica ispirata a "Topolino apprendista stregone" dal film Fantasia – è stato Alberto Fanelli, milanese, classe 1965, che fra i suoi lavori più noti annovera i progetti fotografici in stereoscopia (presentati in varie mostre in Italia e all'estero, approdati al National Museum di Singapore in una mostra personale di un mese) e i timelapse di lunghissimo periodo dove, grazie ad una particolare metodologia di ripresa e di successiva lavorazione, realizza sequenze di grande impatto visivo e artistico.

"Il risultato – spiega Fanelli – che volevo ottenere è quello di avere un video dove vengono ripresi anni e anni di trasformazione del territorio, che però sembrasse girato in dieci minuti. Da notare che nel video, ogni volta che si vedono gli alberi "pulsare", significa che è passato un anno".

"Il fine ultimo – prosegue – era quello di avere varie fotografie di architettura in movimento nel tempo. Questo tipo di approccio è stato deciso a monte del progetto, in quanto una volta posizionata la macchina fotografica non puoi più modificare l'inquadratura. Per ogni singola veduta c'è stato quindi un lavoro preliminare di progettazione visuale, basato su ciò che doveva ancora venire. Utilizzando immaginazione, proiezioni al computer, software 3D, fotografie eseguite sui vari plastici che Citylife ha messo a disposizione, sono state definite in anticipo le vedute che oggi si possono ammirare in questo timelapse”.