Cittadini europei al voto?. Lista elettorale in Comune

Procedure di voto dei cittadini comunitari residenti in Lombardia. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione con la quale si chiedono interventi tempestivi a livello nazionale e territoriale affinché i cittadini comunitari siano inseriti d’ufficio in una specifica lista elettorale istituita presso il Comune in cui risiedono, prevedendo anche l’invio o il ritiro della tessera elettorale nel momento in cui essi stessi chiedono la residenza. Un’idea nata dal consigliere comunale di Pieve Roman Vasile, di nazionalità rumena. Il 6 dicembre 1993 veniva emanata la direttiva europea relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità al Parlamento Europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in un uno Stato membro di cui non possiedono la cittadinanza. "La maggior parte dei cittadini dell’Unione Europea non è a conoscenza di tale diritto e, di conseguenza, non lo esercita - spiega Roman Vasile -. Il numero dei cittadini comunitari residente in Italia e, in particolare, in Lombardia ha assunto dimensioni considerevoli. È un dovere della Pubblica Amministrazione mettere in campo tutte le iniziative necessarie per favorire il diritto di voto di tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti -. Nel mese di giugno del 2024 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e le elezioni amministrative in molti Comuni della Lombardia e grazie al consigliere regionale Giulio Gallera è stata presentata e approvata una mozione in tal senso. È iniziato un percorso col quale le comunità di stranieri saranno informate al meglio e potranno esercitare il diritto di voto". "Sono molto soddisfatto - aggiunge Gallera -. Oggi abbiamo compiuto un passo avanti importante per semplificare le procedure di voto dei cittadini comunitari residenti in Lombardia. Ringrazio l’amico Roman Vasile, Consigliere Comunale di nazionalità rumena a Pieve Emanuele, per l’importante collaborazione".