Cittadini e associazioni da premio. Ultimi giorni per presentare i nomi

Ultimi giorni per presentare le candidature alle civiche benemerenze di Cormano per l’anno 2024: i residenti hanno tempo fino a mezzogiorno del 29 marzo per consegnare le proposte con i moduli compilati, segnalando i nomi dei cittadini e delle associazioni del territorio che si sono distinti a loro parere nei campi della società, dello sport, del volontariato, dell’imprenditoria, della scuola e della cultura. Torna, dunque, il conferimento del pubblico riconoscimento cittadino alle singole persone e ai gruppi che hanno contribuito alla crescita sociale e civile di Cormano. Le candidature possono, per esempio, essere consegnate a mano nelle apposite urne collocate all’Urp del municipio di piazza Scurati 1 e alla Biblioteca civica "Paolo Volontè" di via Edison 8. Per chi voglia, invece, scegliere la spedizione digitale, lo può fare utilizzando l’apposito modulo, che si può scaricare dal sito istituzionale www.comune.cormano.mi.it. G.N.