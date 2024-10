Città più tranquille grazie a “Smart“

Controlli straordinari per la polizia locale di Cesano e Corsico che hanno collaborato in uno dei servizi Smart, finanziati da Regione Lombardia. A Cesano, sono stati fermati 89 veicoli e 95 persone. Venti gli accertamenti alcolemici e 12 i verbali per violazioni al codice della strada. I controlli si sono concentrati sulle due principali dorsali di attraversamento della città: la Nuova Vigevanese e via Isonzo. A Corsico, a settembre, sono state svolte 6 serate di controlli straordinari. In totale, sono stati svolti accertamenti su 139 persone e 80 veicoli. Sono 25 i verbali, tra cui guida senza patente, in stato di ebbrezza (con un conducente positivo, su 81 guidatori sottoposti ad alcoltest) e mancanza di assicurazioni e revisioni. Dieci controlli su esercizi commerciali e 7 interventi per disturbo alla quiete pubblica. In uno dei 16 interventi su richiesta, gli agenti hanno fermato e denunciato un 20enne sorpreso a utilizzare una scacciacani in modo improprio (sparando colpi per festeggiare un fidanzamento). I due assessori con delega alla Polizia locale hanno ringraziato gli agenti e sottolineato "l’importanza di operare insieme, anche tra Comandi diversi, per riuscire a controllare un territorio dove i confini comunali sono impercettibili e i territori si intersecano", commenta l’assessora Maria Pulice di Cesano. L’assessore di Corsico Stefano Salcuni evidenzia come "soprattutto da questi ultimi servizi, sia evidente che ancora troppe persone non rispettano il codice della strada".

Fra.Gri.