"Città Metropolitana ripristini il limite a 90"

Tutor, autovelox e rosso stop trovandosi su strade provinciali sono di competenza di Città Metropolitana che a oggi non è ancora intervenuta sulla questione. "Città Metropolitana ha installato un tutor sulla Val Tidone all’altezza di Opera ufficialmente per combattere l’inquinamento acustico in un tratto di strada extraurbana secondaria, riducendo contestualmente la velocità da 90 a 70 km l’ora – spiega Pino Pozzoli, consigliere metropolitano di opposizione e promotore di alcune centinaia di ricorsi –. Il risultato scontato è stata l’emissione di 280mila verbali in due anni per un incasso presunto di oltre 20 milioni di euro. Città Metropolitana dovrebbe installare le barriere antirumore ripristinando i 90 km l’ora. Al primo consiglio metropolitano in presenza, chiederò un impegno formale in tal senso".

Mas.Sag.