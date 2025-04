"Città metropolitana al guado. Una Ferrari senza benzina"

La Città metropolitana di Milano, una "Ferrari senza benzina". Un ente rimasto "in mezzo a un guado, con risorse economiche insufficienti anche per garantire una puntuale manutenzione dei 750 chilometri di strade e di oltre 150 edifici scolastici di competenza". La protesta della Cgil, per chiedere al Governo una svolta e risorse per l’ente, si concretizzerà in un flash mob in programma giovedì prossimo, alle 17, in via Vivaio 1. "La Cgil da anni sostiene che serve una profonda revisione della legge Delrio", spiegano Luca Stanzione, segretario generale della Cgil Milano, Alberto Motta e Alexandra Bonfanti (Fp Cgil). "Alla Città metropolitana servono risorse certe, amministratori eletti dai cittadini – proseguono – serve che il Governo metta risorse economiche adeguate per il rinnovo del contratto collettivo nazionale che finalmente riconosca il valore del lavoro di chi opera del sistema delle autonomie locali. Serve soprattutto un decreto per gli enti di area vasta che affronti in modo strutturale il tema. L’appello che lanciamo va al Governo e a tutte le parti politiche e sociali con l’auspicio che affrontino seriamente e in modo strutturale il futuro economico delle Città metropolitane". A.G.