Città Giardino “in fiore” Piantati oltre 200 alberi le strade cambiano look "Traguardo raggiunto"

di Laura Lana

Oltre 200 nuovi alberi nella Città Giardino e un cambio di look per viale dei Tigli, uno dei principali di Milanino. Il piano delle piantumazioni si è aperto con l’abbattimento delle robinie, arrivate a fine del ciclo di vita vegetativo, in via Primula, dove sono stati messi a dimora 118 nuovi ligustri. A seguire, gli addetti del Comune si sono spostati in via Acacie, dove sono stati inseriti 54 nuovi alberi tra frassini da un lato della strada e altri esemplari dall’altro. L’ultimo intervento ha riguardato via Quiete, dove ci saranno 26 piante di lagerstroemia, dalla chioma fucsia grazie ai numerosi fiori prodotti. Nel mese di febbraio sono stati poi piantumati 15 nuovi alberi tra aceri, betulle e magnolie nella aree verdi di piazza Tienanmen, parco Matteotti e parco Rodari. "Il totale ammonta a 213 nuovi esemplari, già formati e in grado di svolgere una buona funzione ossigenante. Dopo anni di mancate piantumazioni, è stato raggiunto un grande traguardo", ha commentato l’amministrazione. In questi giorni è stato anche presentato il progetto definitivo per via dei Tigli. "Da tempo aveva bisogno di una riqualificazione che risolvesse alcuni problemi". Dal riordino della carreggiata stradale, senza "mangiare" posteggi, alla messa in sicurezza dei marciapiedi, dalla tutela del patrimonio arboreo fino al miglioramento dell’impianto di illuminazione pubblica, soprattutto per le zone pedonali. Le aiuole sono state ampliate per contenere i tigli, che rischiavano di soffrire a causa delle sedi troppo ristrette. Un restyling che vuole diventare un modello replicabile per interventi in altri punti della Città Giardino e soprattutto al Milanino.