Circuito di 16 ristoranti. Torna Gustariso, ottava edizione

Un circuito di 16 ristoranti dove per un intero mese, dal 12 febbraio al 10 marzo, si potranno gustare ricette a base di riso Carnaroli doc. Torna così il Gustariso, ottava edizione della rassegna gastronomica promossa per far conoscere e valorizzare il Carnaroli, il cui chicco venne selezionato nel 1945 da un agronomo e risicoltore di Paullo, Angelo De Vecchi. La rassegna è promossa dal Comune di Paullo col contributo dell’Ente Nazionale Risi e in accordo coi ristoranti aderenti, tutti collocati lungo l’asse Milano-Lodi, dal capoluogo lombardo fino a San Donato, Pantigliate, Zelo Buon Persico, Lodi e altre località, includendo ovviamente anche Paullo. Si potrà scegliere tra menù fissi e piatti alla carta, nella certezza che il riso utilizzato per le ricette è di derivazione certificata. "A garanzia della purezza della varietà - fanno sapere gli organizzatori -, i ristoratori proporranno un Carnaroli a dna controllato, oppure un Carnaroli classico (coltivato secondo i criteri dell’Ente Nazionale Risi), escludendo così l’eventualità di servire ai tavoli una delle varietà similari, spesso vendute sotto la stessa denominazione, ma che poco hanno a che vedere col chicco originale sia dal punto di vista organolettico che della resistenza alla cottura". La rassegna, che in genere si svolgeva in autunno, è stata questa volta posticipata al periodo invernale anche per evitare accavallamenti con altre iniziative. L’edizione 2024, inoltre, vede la possibilità di prenotare i tavoli anche in settimana e non solo, come avveniva in passato, nel weekend. Più corposo il numero di ristoranti che partecipano, il cui elenco si può trovare all’indirizzo http://gustariso.comune.paullo.mi.itA. Z.