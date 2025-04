Circonvallazione verde con 350 nuovi alberi

Si è concluso il primo tratto della Milano Green Circle 90-91, il progetto promosso dal Comune, in collaborazione con ForestaMi, a cura dell’agronoma e paesaggista Laura Gatti, reso possibile grazie al supporto del Gruppo Armani. Annunciato ad aprile 2024, il progetto ha come obiettivo la riqualificazione del percorso della filovia 90-91 che attraversa 8 dei 9 Municipi del Comune. "Milano Green Circle – dice Giorgio Armani – non è una dichiarazione di intenti, ma qualcosa di tangibile. Sono convinto che si possa trovare il giusto equilibrio tra città e natura e questa iniziativa è un segnale concreto che desidero dare alla città. La mia speranza è contribuire alla realizzazione di una Milano davvero a misura d’uomo, nella quale stare bene".

Per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali e in particolare sul progetto Milano Green Circle 90-91, in concomitanza con il Salone del Mobile, un’Apecar elettrica sarà presente in via Manzoni 31. Dal 9 al 12 aprile, i passanti riceveranno delle tote bag contenenti un vaso realizzato in materiale riciclato certificato insieme a delle cartoline piantabili contenenti semi di fiori di campo. "Milano Green Circle 90-91 – spiega Gatti – è un esteso intervento di rinaturalizzazione con la piantagione di 350 alberi e oltre 60.000 arbusti ed erbacee perenni, a cui si aggiungeranno ulteriori 300 alberi al termine dei lavori di realizzazione della corsia preferenziale".

E proprio in vista della Milano Design Week il servizio del trasporto pubblico sarà potenziato. Da martedì 8 aprile fino a domenica 13 aprile i treni della M1 e della M2 avranno maggiore frequenza. Il sabato tutte le cinque linee metropolitane chiuderanno più tardi, con l’ultimo passaggio alle 2 di notte circa. Saranno inoltre aperti fino alle 3 di notte i parcheggi di Cascina Gobba, Famagosta, Lampugnano, Bisceglie e San Donato. "La Milano Design Week è un evento di grande importanza per la città – spiega Arianna Censi, assessora alla Mobilità – ed è vitale accogliere i visitatori con un potenziamento dei mezzi".