Cinque tonnellate di rifiuti . Successo del “cammina e raccogli”

Cinque tonnellate di rifiuti raccolti attraverso eventi organizzati in 51 località. Positivo il bilancio dell’edizione 2024 di “We Ploggin”, iniziativa promossa da Cem Ambiente nei Comuni-soci. Quest’anno l’evento si è svolto l’11 e 12 maggio con un’ampia adesione da parte di privati, associazioni ed enti locali, impegnati a liberare strade, marciapiedi, parchi e piste ciclabili dai rifiuti gettati abusivamente. Con i sacchetti e le pettorine consegnate da Cem, l’esercito ecologico si è rimboccato le maniche per ore, ripulendo, in alcuni casi, anche boschi e scarpate.

All’iniziativa era associata una simpatica gara per individuare il Comune con il maggior quantitativo di rifiuti raccolti. Ad aggiudicarsi la competizione è stato Colturano, con 219 sacchetti. Questo il contributo arrivato dal piccolo paese di 2mila abitanti a Sud-Est di Milano, dove al repulisti hanno partecipato anche i volontari dell’associazione Puliamo la Terra. Sul podio anche Cornate d’Adda, secondo classificato con 108 sacchi, e Rodano, medaglia di bronzo con 94 sacchi.

Ai vincitori, e alle associazioni che hanno contribuito alla raccolta, verrà assegnato un riconoscimento. Nel complesso, i sacchetti riempiti nel corso della due giorni ecologica sono stati oltre 2mila. "Siamo davvero felici del successo che continua a riscuotere il “We Plogging” e della costanza con la quale, anche durante l’anno, i nostri cittadini continuano a darsi da fare nella cura dei rispettivi Comuni, pulendo strade e parchi con i colori di Cem - osserva il presidente dell’azienda, Alberto Fulgione -. È una bellissima attività di socializzazione, oltre che di cura ambientale, che rappresenta anche un’importante forma di sensibilizzazione".