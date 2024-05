Cinque candidati per una poltrona. Fra i temi più caldi, giovani e sicurezza

Competizione elettorale a 5, 12 liste e 21.543 elettori, per le amministrative a Lainate. Cerca la riconferma Andrea Tagliaferro, sindaco uscente, che a marzo, dopo la spaccatura nella maggioranza, è rimasto solo. Eletto nel 2019, Andrea Tagliaferro, 52 anni, project manager in ambito informatico, tenta il bis sostenuto dalla sua lista civica Lainate nel cuore e dalla neonata lista Territorio e Identità. E spiega, "mi spinge la voglia di portare avanti molti progetti di questi 5 anni". Come la casa di comunità di via Circonvallazione, la riqualificazione edifici scolastici, il centro unico cottura via Lamarmora. Degli altri quattro candidati sindaco, due hanno governato con lui fino a pochi mesi fa. Si tratta di Danila Maddonini, 66 anni, neo pensionata, vicesindaco dal 2019 a marzo 2024, candidata del centrodestra, sostenuta da quattro liste, Forza Italia - Noi Moderati, Fratelli d’Italia, Lega e dalla sua lista civica Progetto Comune. In caso di elezione ha indicato come priorità il trasporto pubblico, la creazione di spazi di aggregazione ripensando ai luoghi che già ci sono e la sicurezza, "vogliamo una città dove le persone possano crescere i propri figli in un ambiente sicuro, dove ogni lainatese possa condurre una vita piena di opportunità con spazi e servizi".

L’altro candidato è Alberto Landonio, 54 anni, quadro direttivo Banco Bpm. Dopo due mandati da sindaco dal 2009 al 2019, 5 anni di presidente del consiglio comunale, prova a tornare sulla poltrona di primo cittadino sostenuto da quattro liste civiche, Associazioni e Territorio, Landonio sindaco, Unione Democratica e Patto Civico Landonio Sindaco. Tra le priorità la riqualificazione dell’area delle ex piscine con la realizzazione di un centro di aggregazione per i giovani.

Il centrosinistra ha come candidata Sara Rubino, 45 anni, commerciante, sostenuta da Partito Democratico e lista Lainate Civica. Attenzione ai giovani, partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, Bilancio partecipativo, attenzione alle imprese e ai commercianti, sono le priorità con la mobilità sostenibile. E infine, il quinto è l’outsider Donato Re, 75 anni, geometra, candidato della lista Gente di Lainate e frazioni. Migliorare la qualità della vita, sicurezza, commercio di vicinato, servizi all’avanguardia, i temi più importanti. "Lontani dai partiti, ma con un programma concreto e di buon senso", spiega.