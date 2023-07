Cinisello, passerella su viale Fulvio Testi: via ai lavori (con 5 anni di ritardo)

Cinisello Balsamo (Milano), 2 luglio 2023 - Sono finalmente partiti i lavori per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale a scavalco di viale Fulvio Testi. Cinque anni di ritardo, tre legislature per un’opera ritenuta strategica che andrà a connettere il quartiere Crocetta di Cinisello Balsamo con Sesto San Giovanni. Dopo aver completato le opere preliminari necessarie per spostare i sottoservizi come acqua e gas lungo viale Romagna, l'impresa ha ufficialmente avviato il cantiere, partendo dal parcheggio del centro commerciale Decathlon.

La nuova passerella ciclopedonale inizierà da viale Romagna, circa 20 metri a Sud dell'attuale sottopasso, e raggiungerà viale Casiraghi. Il progetto prevede la costruzione di una singola campata lunga 63 metri e larga 4 metri, con due corpi scala e due ascensori ai lati per l'accessibilità delle persone con disabilità. Diversi gli obiettivi di un’infrastruttura attesa da tempo: agevolare gli spostamenti, garantire maggiore sicurezza e contribuire a unire l'ambiente urbano di Cinisello, attualmente separato da una barriera fisica. “Si tratta di un nuovo attraversamento del viale Fulvio Testi, che faciliterà il transito dei residenti della Crocetta creando una nuova connessione – commenta il sindaco Giacomo Ghilardi -. In questi anni abbiamo lavorato intensamente per garantire la realizzazione dell’opera, messa in forte discussione a causa delle problematiche internazionali e nazionali che abbiamo affrontato, come l'aumento dei costi delle materie prime e le difficoltà incontrate dalle imprese, alcune delle quali hanno rinunciato dopo essersi posizionate nella graduatoria dell'appalto. Grazie alle integrazioni attuate dal ministero e all'impegno degli uffici, siamo riusciti a far fronte all'aumento dei costi”.

Il progetto era stato approvato e finanziato ormai più di 5 anni fa con i fondi del Bando Periferie del Governo Renzi del 2016 a cui la Giunta precedente aveva partecipato insieme a Città Metropolitana. Solo a ottobre 2022 c’è stata la firma del contratto con la società aggiudicataria dell’appalto, la Edil Steel in raggruppamento con Colosio srl, che si occuperà della realizzazione della nuova infrastruttura in sostituzione dell’attuale sottopasso. Un intervento da quasi 2 milioni di euro, che va a implementare la rete di piste ciclabili cittadine. I lavori avranno la durata di un anno per un’opera che si aggiunge a quelle che hanno interessato e interesseranno il quartiere Crocetta: la copertura dell’autostrada A4 con la nuova piazza sospesa e il programma “Entangled”, che farà atterrare 15 milioni dalla Regione per interventi sul patrimonio pubblico (scuole, servizi, alloggi Aler, giardini, piazze).